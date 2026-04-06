أمن العاصمة يُوجه نداءً للجمهور

وجهت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بمقاطعة الشرطة القضائية 03 الأبيار، نداءً للمواطنين، بخصوص الشخص المدعو “ق . م”.

وحسب بيان لذات المصالح، يشتبه في المعني، في قضايا التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية. استعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا حددت السلطة شروط منحها النصب والاحتيال على مجموعة من الأشخاص.

في هذا الصدد، وجّهت مصالح أمن ولاية الجزائر، نداءً لكل شخص يكون قد وقع ضحية السالف ذكره. سواء إلتقاه شخصيا أو تعامل معه أو له معلومات بصفته شاهداء التوجه إلى مقر فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بمقاطعة الشرطة القضائية 03 الأبيار. أو إلى محكمة الشراقة، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.