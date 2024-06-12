أمن العلمة يحجز  قرابة 6000 كبسولة من المؤثرات العقلية

حجز عناصر أمن دائرة العلمة بداية الأسبوع الجاري 5925 وحدة من المؤثرات العقلية، إضافة إلى عادات إجرامية بحوزة شخص مسبوق قضائيا يبلغ من العمر 41 سنة.

تفاصيل القضية تعود إلى استغلال عناصر أمن دائرة العلمة لمعلومات ميدانية تفيد بنشاط إجرامي لأحد الأشخاص ينشط في مجال ترويج المؤثرات العقلية بحي معروف وسط مدينة العلمة، على إثر ذلك تم وضع خطة عمل ميدانية أسفرت عن توقيف المشتبه فيه متلبسا بحيازة كمية من المؤثرات العقلية كان يخفيها بإحكام في ملابسه بصدد ترويجها.

بالتنسيق مع النيابة المختصة محليا تم استصدار إذن بتفتيش مسكن المشتبه فيه حيث تم حجز كمية إجمالية من المهلوسات قدرت بــ 5925 كبسولة من دواء بريغابالين 300 ملغ المصنف ضمن المؤثرات العقلية.

بعد استكمال إجراءات التحقيق تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه عن جرم التهريب والترويج للمؤثرات العقلية، قدم بموجبه أمام نيابة الجمهورية بمحكمة العلمة.