أمن العلمة يلقي القبض على شاب وخطيبته ابتزا طبيب نساء بفيديو فاضح له

علمت النهار من مصادر مطلعة أن مصالح أمن العلمة، ألقت القبض على شاب وخطيبته، يبتزان طبيبا مختصا في أمراض توليد النساء، بفيديو، يحتوي على فضيحة أخلاقية بين هذا الأخير وزبونة لديه.

وقد سدد الطبيب مبلغ 400 مليون سنتيم لاسترجاع الفيديو، بعد أن هدداه هذين الأخيرين، بنشره عبر شبكة الإنترنت، وإرساله إلى مواقع تنشر الفضائح.

وبقي الطبيب سجين هذا التهديد مدة أربعة أشهر، ليقوم بعدها بإيداع شكوى ضد الشاب البالغ من العمر 44سنة وخطيبتة 36 سنة، بأمن دائرة العلمة، حي المحطة ( لقار ).

وبعدها قامت الفرقة الجنائية بضبط المتورطين بالجرم المشهود، وهما يحوزان على الفيديو المخل للحياء بأحد هواتفهما.

حيث تم التوجيه لهما تهمة الابتزاز وتصوير شخص من غير اذن، وانتهاك حرية الأفراد، أين قضوا ليلة كاملة بزنزانة الوقف، إلى غاية تقديمهما أمام وكيل الجمهورية اختصاص محكمة العلمة القضية للمتابعة.