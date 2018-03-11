أمن القليعة يطيح بشبكة مختصة في تزوير العملة الوطنية بتيبازة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة القليعة بتيبازة، من الإطاحة بعصابة مختصة في تزوير و تقليد العملة الوطنية.

العصابة تتكون من 6 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين20 و 36 سنة منهم إمرأتين و2 مسبوقين قضائيا.

و عنصر ثالث محل أمر أحيلوا اليوم الأحد على محكمة القليعة.

وأفاد بيان لمديرية الأمن، أنه تم اليوم تقديم أفراد العصابة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة.

ووجه لأفراد هذه العصابة تهم تكوين جماعة أشرار و تزوير العملة الوطنية لغرض طرحها للتداول والإتجار غير شرعي بالمؤثرات العقلية.

بالإضافة إلى السرقة و حيازة سلاح أبيض و إنشاء وكر للفسق وفساد الأخلاق.

تعود تفاصيل القضية، بعد ورود معلومات إلى مصالح الشرطة بالقليعة تفيد بنشاط مشبوه لمجموعة من الأشخاص على مستوى أحد الأحياء.

أين قامت فرقة الشرطة بتفتيش منزل المشتبه فيه الرئيسي للشبكة الإجرامية.

و أسفرت العملية عن حجز مبلغ مالي مزور قدره 41000 دينار إلى جانب جهاز كومبيوتر محمولين.

بالإضافة إلى آلتين للنسخ وجهاز السكانير.

ومجموعة من الأقراص المهلوسة وأسلحة بيضاء فضلا عن العثورعلى جواز سفر مسروق و وصفات طبية فارغة تستعمل في عملية التزوير.