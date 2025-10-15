أمن المدية يحجز 1080 كبسولة ويوقف 3 أشخاص

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالمدية في تفكيك شبكة إجرامية مكونة من 3 أشخاص مختصة في ترويج المؤثرات العقلية.

جاءت العملية بناء على معلومات حول نقل المشتبه فيهم لكميات من المؤثرات العقلية من ولاية جنوبية إلى المدية. بواسطة مركبة مستأجرة لتمويه الأمن. وباستخدام التقنيات الحديثة والتنسيق القضائي، تم تحديد موقعهم وتوقيفهم عند المدخل الجنوبي لإحدى البلديات.

وقد أفضت عملية التفتيش إلى ضبط 1080 كبسولة من المؤثرات العقلية كانت مخبأة بإحكام في خزان وقود السيارة. بالإضافة إلى 10 غرام من القنب الهندي، و5 أسلحة بيضاء، ومبلغ مالي (27,500 دج) من عائدات الترويج.

فيما تم تقديم المتورطين أمام الجهات القضائية بتهم تتعلق بحيازة ونقل وتخزين وبيع المؤثرات العقلية بصورة غير مشروعة وحيازة أسلحة بيضاء محظور.

