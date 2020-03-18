أمن المدية يحجز 150 قنطار من الفرينة موجهة للتخزين للمضاربة بأسعارها

تمكنت مصالح أمن ولاية المدية، مع مصالح التجارة، من توقيف شاحنة ملك لأحد التجار، محملة بالفرينة، قصد تخزينها في أحد المخازن.

وحسب بيان ولاية المدية، بلغت الكمية المحجوزة 150 قنطار، لإعادة بيعها، مستغلا فرصة تهافت المواطنين على اقتناء مختلف السلع والمواد الغذائية، في ظل انتشار هاجس وباء كورونا.

وقد تم حجز الكمية في انتظار، إحالة المعني على وكيل الجمهورية .

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد دعا في خطابه مساء أمس الثلاثاء الى فضح المضاربين من عديمي الضمائر الذين يستغلون فزع المواطنين، لإخفاء المواد الأساسية، قصد إحداث الندرة ورفع أسعارها.