أمن المدية يطيح بشبكة إجرامية ويحجز 3900 قرص مهلوس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية المدية، خلال نهاية الأسبوع المنصرم، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال بيع وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بمدينة المدية.

وحسب بيان لمصالح الأمن، العملية جاءت استغلالا لمعلومات ميدانية، مفادها قيام مسبوقين قضائيا. بترويج المؤثرات العقلية على مستوى بعض أحياء مدينة المدية و ذلك بعد جلبها من أحدى الولايات المجاورة. لتباشر عناصر الفرقة تحرياتها الميدانية والمراقبة والترصد، وبناء على الاستغلال والاستعلام الميداني الجيد تمكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم. والكشف عن مخطط عمل الشبكة الإجرامية، حيث أن لكل شخص منهم دور محدد ( المكلف بنقل وتوصيل المخدرات. المكلف بعملية مراقبة و رصد تواجد مصالح الأمن و فتح المسار، المكلف بالبيع و تحصيل المبالغ). و ذلك باستعمال مركبات سياحية و نفعية و دراجة نارية.

وأوضح المصدر نفسه، أنه وفقا للمعطيات المذكورة، تم وضع خطة أمنية محكمة أفضت إلى توقيف أفراد الشبكة. ليتبين أن أغلبيتهم مسبوقين قضائيا متورطين في عمليات الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية. بالتنسيق الدائم والمستمر مع النيابة المختصة إقليميا تم استصدار أذونات بتفتيش مساكن المشتبه فيهم. أين تم ضبط وحجز كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومبالغ مالية من عائدات الترويج للسموم.

هذا ما تم حجزه خلال العملية الأمنية

حيث أسفرت العملية عن توقيف (04) أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 28 و 37 سنة. ضبط و حجز 3900 كبسولة من المؤثرات العقلية لدواء بريغابالين 300 مع، مركبتين سياحية و نفعية. تستعملان في نقل المؤثرات العقلية، دراجة (01) نارية تستعمل في توزيع المؤثرات العقلية بين الأحياء. 05 هواتف نقالة، و197500.00 دج مبلغ مالي من عائدات الترويج للسموم.

ليتم إنجاز ملفات قضائية ضد المشتبه فيهم عن قضايا، حيازة ونقل وتخزين المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة. لغرض البيع والترويج في إطار جماعة إجرامية منظمة، بتوافر ظرفي العود والمشاركة. باستعمال مركبة، حيازة المخدرات الصلبة لغرض الإستهلاك. حيازة المخدرات (قنب هندي) لغرض الإستهلاك ، و تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

