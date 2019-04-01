أمن المدية يطيح بشبكة اجرامية بطلها صيدلي تتاجر في الأقراص المهلوسة والمؤثرات العقلية

تمكنت مصالح الأمن من تفكيك شبكة إجرامية تتراوح أعمارهم ما بين (20-40 سنة)، كانت تقوم بترويج والمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية عبر إقليم ولاية المدية، والولايات المجاورة لها.

القضية تم كشفها بعد وصول معلومات تفيد عن تواجد مشتبه فيه، يقوم بالمتاجرة في الأقراص المهلوسة والمؤثرات العقلية بإحدى الآحياء الشعبية بمدينة المدية.

أين تم توقيفه والتحقيق معه في القضية، حيث أسفر التحقيق عن التعرف على باقي أفراد الشبكة الإجرامية و توقيفهم.

حيث أن مهمتهم كانت تتمثل في تزويد المشتبه فيه بنسخ بطاقات التعريف الوطنية لأشخاص مسنين أحياء، و الأشخاص المتوفين، قصد تزويرها من طرفه واعداد وصفات طبية وهمية بأسماءهم.

وهذا من أجل اقتناء المؤثرات العقلية والمهلوسات، من طرف صيدلي يقطن في احدى الولايات المجاورة، كان متواطئ معهم والذي يعتبر الممون الرئيسي لافراد الشبكة الاجرامية.

العملية هاته اسفرت على حجز كمية معتبرة من الاقراص مهلوسة و المؤثرات العقلية ، بالإضافة الى ما يفوق 100 وصفية طبية وهمية مزورة.

وتم تقديمهم امام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية