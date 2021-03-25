أمن المدية يطيح بنصاب نشر إعلانات وهمية لتوظيف مقدمي الأخبار في قناة تلفزيونية

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
أمن المدية يطيح بنصاب نشر إعلانات وهمية لتوظيف مقدمي الأخبار في قناة تلفزيونية
بقلم النهار أونلاين

تمكنت مصالح أمن المدية ممثلة في فرقة مكافحة الجريمة الالكترونية من الإطاحة  بشخص قام بالنصب على ضحاياه عبر أحد المواقع الاكترونية المعروفة.

امن المدية

المتهم قام بنشر إعلان وهمي لتوظيف مقدمي الاخبار بأحدى القنوات التلفزيونية الجديدة مقابل مبالغ مالية ترسل في حسابه البريدي الجاري.

وحسب بيان لنيابة الجمهورية بمحكمة المدية فإن المتهم قد تم إيداعه الحبس المؤقت اليوم الخميس من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة المدية.

وعليه وجهت نيابة الجمهورية نداء لكل شخث وقع ضية لهذا الأاخير أن يقوم  بتقييد شكواه أو سماع شهادته في الموضوع.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=976608

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com