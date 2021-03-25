أمن المدية يطيح بنصاب نشر إعلانات وهمية لتوظيف مقدمي الأخبار في قناة تلفزيونية

تمكنت مصالح أمن المدية ممثلة في فرقة مكافحة الجريمة الالكترونية من الإطاحة بشخص قام بالنصب على ضحاياه عبر أحد المواقع الاكترونية المعروفة.

المتهم قام بنشر إعلان وهمي لتوظيف مقدمي الاخبار بأحدى القنوات التلفزيونية الجديدة مقابل مبالغ مالية ترسل في حسابه البريدي الجاري.

وحسب بيان لنيابة الجمهورية بمحكمة المدية فإن المتهم قد تم إيداعه الحبس المؤقت اليوم الخميس من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة المدية.

وعليه وجهت نيابة الجمهورية نداء لكل شخث وقع ضية لهذا الأاخير أن يقوم بتقييد شكواه أو سماع شهادته في الموضوع.