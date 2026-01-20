أمن المدية يفكك شبكة تتاجر بالمهلوسات ويحجز 3900 كبسولة “صاروخ”

تمكنت عناصر فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية المدية. من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية. كانت تتخذ من أحياء مدينة المدية مكانا لها.

جاءت هذه العملية إثر استغلال لمعلومات تفيد بوجود تحركات مشبوهة لمسبوقين قضائيا يقومون بجلب المؤثرات العقلية من ولايات مجاورة لترويجها داخل أحياء المدية. وفور ذلك باشرت الفرقة تحريات واسعة شملت المراقبة والترصد مما سمح بتحديد هوية المشتبه فيهم.

وبعد تنسيق دقيق مع النيابة المختصة إقليميا وتفتيش مساكن المشتبه فيهم، أسفرت العملية عن توقيف 04 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و37 سنة. أغلبهم مسبوقون قضائيا وحجز 3900 كبسولة من نوع بريغابالين 300 مغ). ومركبات ودراجة نارية تستخدم في النقل والتوزيع بين الأحياء ومبلغ مالي قدره 197,500.00 دج من عائدات الترويج وهواتف نقالة. (05 أجهزة) كانت تستخدم في التواصل بين أفراد الشبكة. تم إنجاز ملفات قضائية ضد الموقوفين تتعلق بحيازة ونقل وتخزين المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة. مع توافر ظرفي العود والمشاركة. بالإضافة كذلك إلى حيازة المخدرات الصلبة والقنب الهندي للاستهلاك.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة للنظر في المنسوب إليهم.

