أمن المدية ينظم البطولة الجهوية للشطرنج 

تحتضن مصالح أمن ولاية المدية، بالتنسيق مع المصلحة الجهوية للصحة والنشاط الاجتماعي والرياضات، فعاليات البطولة الجهوية للرياضة الفكرية “الشطرنج”.

وحسب بيان لذات المصلحة، يتم تنظيم هذه الفعاليات خلال أيام 11 و12 و13 فيفري 2020.

ويتنافس في هذه التظاهرة، 75 رياضيا من الأمن الوطني، من بينهم 15 سيدة، من مختلف المصالح الأمنية لناحية الوسط.

وأشرف رئيس المصلحة الجهوية للصحة، النشاط الاجتماعي والرياضات لناحية الوسط، صبيحة اليوم، على الإعلان الرسمي لانطلاق البطولة، بالقاعة المتعددة الرياضات بالمركب الرياضي امام الياس بالمدية.

وحضر الفعاليات، السلطات المحلية وعلى رأسها والي الولاية، إلى جانب السلطات العسكرية والقضائية والمدنية.