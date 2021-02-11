أمن المدية يوقف 5 أشخاص قاموا بزرع الرعب وسط السكان

أوقفت مصالح الأمن الحضري الثالث بمدينة المدية، جمعيتي اشرار تتكونان من 5 اشخاص، أين كانوا يخلّون بالسكينة والنظام العام وسط السكان.

وجاءت هذه العملية، بعد نشوب شجار عنيف بأحد احياء مدينة المدية، مما أدى الى اصابة احد افراد العصابتين بجروح خطيرة.

لتصل مصالح الأمن الى مكان الشجار، وتباشر عملية البحث التي أسفرت عن تحديد هويتهم، اين يتعلق الأمر بمسبوقين قضائيا.

ليتم توقيفهم، وبعد تفتيش مساكنهم تم العثور على اسلحة بيضاء محظورة كانت تستعمل في اعتداءاتهم.

بالإضافة الى مؤثرات عقلية و كمية من المخدرات، و سلاح موجه متمثل في كلب مدرب من سلالة المانية.

لينجز ملف قضائي ضد الاطراف و تقديمهم امام وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية.