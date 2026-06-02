أمن المدية يُطيح بـ3 شبكات إجرامية للاتجار بالمخدرات

تمكنت المصالح العملياتية بأمن ولاية المدية، ممثلة في الفرقتين المتنقلتين للشرطة القضائية بالمدية والبرواقية، وفرقة قمع الإجرام، من تفكيك عدة شبكات إجرامية منظمة مختصة في الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتوقيف 7 أشخاص مشتبه فيهم.

وحسب بيان للمصالح، جاءت العملية بعد استغلال معلومات تفيد بنشاط مروج خطير يستغل مسكنه العائلي ومدخل العمارة لتخزين السموم وتوزيعها.

لتضع قوات الشرطة خطة ترصّد أسفرت عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي وشريكه في حالة تلبس.

وبالتنسيق مع النيابة المختصة، تم تفتيش المنزل المشبوه حيث عثر على حقيبتي ظهر معبأتين بالمواد المحظورة.

وقد أفضت الحصيلة الإجمالية لهذه العمليات المنسقة إلى حجز 2520 كبسولة من المؤثرات العقلية. و26 غراما من راتنج القنب الهندي، بالإضافة إلى مبالغ مالية معتبرة من عائدات الترويج.

ليتم على الفور إنجاز ملفات إجراءات قضائية ضد الموقوفين السبعة وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا. عن تهم الحيازة والمتاجرة غير المشروعة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

