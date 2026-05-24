أمن المدية يُفكك شبكة لسرقة المنازل

أطاحت مصالح الأمن الحضري عين الجردة بأمن ولاية المدية، بشبكة إجرامية تتكون من 5 أشخاص، مختصة في سرقة المنازل.

وتحركت القضية بعد شكوى مواطن تعرض مسكنه لسرقة طالت مبلغا ماليا وكمية من الذهب أثناء غيابه.

وأسفرت التحريات الميدانية والتقنيات الخاصة عن تحديد هوية الفاعل الرئيسي، والذي تبين أنه أحد أقارب الضحية. ليتم بعد ذلك توقيف باقي أفراد العصابة الأربعة تباعا.

وتم إنجاز ملف قضائي ضد الموقوفين وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة بتهم: السرقة بالتسلق، المشاركة، وإخفاء أشياء مسروقة.

