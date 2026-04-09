أمن المدية يُوجه نداء حول مشعوذ يحتال على المواطنين عبر الفايسبوك

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية المدية، من توقيف شخص مشتبه فيه يدعى “ق.ب”. تورط في قضايا جنحة اتخاذ السحر والشعوذة مهنة لغرض الحصول على منفعة مادية ومعنوية. والترويج لها عبر تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

العملية جاءت من خلال المتابعة اليومية والترصد المستمر لفرق مكافحة الجرائم السيبرانية. حيث أسفرت عمليات الرصد التقني عن كشف نشاط إحتيالي يديره المشتبه فيه عبر عدة حسابات إلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي. من بينها حسابات تحمل مسميات ” الشيخ بوعمرة “، ” الجزائري الشيخ “، و”بورقيدة الشيخ”. بالإضافة إلى مجموعة إلكترونية تحت مسمى “روحانيات جلب انتقام في الجزائر فقط”.

كما أظهرت التحريات المعمقة، أن المتهم كان يستعمل أرقاما هاتفية محددة للتواصل والإيقاع بضحاياه وهي 0780.20.94.84 و 0652.60.47.08. بالإضافة كذلك إلى حساب بريدي جاري (CCP) يحمل الرقم 0026335658 مفتاح 23 لاستقبال المبالغ المالية.

وأشارت نتائج التحقيق، إلى أن المشتبه فيه كان دائم التنقل والتحرك عبر إقليم ولاية المدية وخارج حدودها نحو ولايات أخرى، مستهدفا بذلك توسيع دائرة ضحاياه.

وطبقا لأحكام المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية، وعملا بالإذن الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية، تنهي مصالح أمن الولاية إلى علم كافة المواطنين عبر التراب الوطني، ضرورة التعرف على المشتبه فيه الظاهر في الصورة. كما توجه نداء لكل شخص وقع ضحية له، أو تعامل مع الحسابات أو أرقام الهواتف المذكورة، التقرب من مقر فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بالمدية. أو أقرب مقر للشرطة عبر الوطن لتقييد شكوى رسمية أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.

div>

