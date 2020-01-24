أمن المسيلة يضع حدا لنشاط جماعة أشرار.. ويسترجع 400 مليون سنتيم

تمكن عناصر أمن بوسعادة، في المسيلة، من وضع حد لنشاط جماعة أشرار تتكون من شخصين، يبلغان من العمر25 و30 سنة.

كما استرجعت ذات المصالح من العصابة التي تمتهن سرقة المنازل، مبلغ 400 مليون سنتيم.

وقائع القضية بدأت على إثر تلقي الشرطة لشكوى من أحد المواطنين ضد مجهول (ين)، مفادها تعرضه لفعل السرقة من داخل منزله.

والذي طال خزنته الفولاذية التي كان بداخلها مبلغ مالي قدره 450 مليون سنتيم.

لتُباشر ذات المصالح الشرطة تحرياتها وتحقيقاتها المعمقة، التي مكنت من التعرف على الفاعلين وتوقيفهما في ظرف وجيز.

وبالتنسيق مع النيابة المحلية، تم تفتيش مسكنيهما، حيث تم إسترجاع مبلغ مالي قدره400 مليون سنتيم.

الذي كان مخبأ داخل الفرن الكهربائي بأحد المسكنين، ليتم إنجاز ملفين قضائيين للمشتبه فيهما وتقديمها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوسعادة.

الذي بدوره أحالهم على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة، حيث أصدر أمرا بإيداعهما بمؤسسة إعادة التربية ببوسعادة.