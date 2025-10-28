أمن المسيلة ينشر صور وأسماء “نصّابين” ويُوجه نداءً للجمهور

وجّهت مصالح أمن ولاية المسيلة نداءً للجمهور من أجل التقدم بشكوى ضد أشخاص نشرت صورهم بتهمة النصب والاحتيال واستعمال النفوذ.

وجاء في بيان لها، أنه طبقا لنص المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية، وعملاً بالإذن النيابي الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة تنهي مصالح أمن ولاية المسيلة إلى علم المواطنين، أن الأشخاص الظاهرين في الصور. ويتعلق الأمر بالمسماة ” خفيف “إيمان” والمسمى “بوضياف جمال” والمسمى “رومان سمير “. متابعين في قضية النصب واستغلال النفوذ المفترض. والتي هي محل تحقيق ابتدائي بفرقة مكافحة الجريمة الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية المسيلة.

ووجّهت مصالح أمن ولاية المسيلة، نداءً لكل شخص يكون قد وقع ضحية أفعال مجرمة من طرف السالفي الذكر. أو له معلومات بصفته شاهدا التقدم إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة أو إلى مصالح أمن ولاية المسيلة. بفرقة مكافحة الجريمة الكبرى السماعه كضحية أو الإدلاء بشهادته في قضية الحال.

