أمن النعامة يفكك شبكة اجرامية تُروج وتُتاجر بالمخدرات

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية النعامة، من تفكيك شبكة إجرامية تقوم بالترويج والاتجار بالمخدرات بطريقة غير شرعية في إطار جماعة إجرامية منظمة تنشط من الحدود الغربية إلى أقصى الحدود الشرقية .

حيث أسفرت العملية بتوقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 25سنة إلى 40 سنة واحد منهم في حالة فرار.

وتّم حجز 41كلغ من القنب الهندي ومركبتين نفعيتين ،كانت تستعمل في نقل وترويج المخدرات.

كما ضبطت ذات المصالح ، بحوزة الشبكة مبالغ مالية قدرت بـ100 مليون سنتيم من عائدات ترويج هذه السموم.

وإستكمالا لإجراءات التحقيق تّم تحويل المشتبه فيهم إلى مقر أمن الولاية.

وتّم إجراء ملف قضائي في حقهم وتقديمهم أمام العدالة.