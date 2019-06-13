أمن النعامة يلقي القبض على شخصين لحوزتهما على الأقراص المهلوسة

ألقت مصالح أمن دائرة العين الصفراء، في النعامة، القبض على شخصين، لحوزتهما الأقراص المهلوسة، بلغ عددها 186 قرص مهلوس.

حيث وفي إطار تفعيل المخطط العملياتي، لردع المجرمين و مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، نظمت مصالح أمن دائرة العين الصفراء، عملية شرطة بالوسط الحضري لمدينة العين الصفراء.

تندرج هذه العملية في إطار محاربة الجريمة، من خلال مداهمة أوكار الجريمة وبئر الفساد، المتواجد بالوسط الحضري للمدينة.

ومن أجل إنجاح هذه العملية، تم تسخير إمكانيات مادية وبشرية معتبر.

حيث مست هذه العملية، كافة أحياء وشوارع مدينة العين الصفراء.

بالإضافة إلى المحطة البرية لنقل المسافرين، محطة القطار، الفضاءات والساحات العمومية، وأماكن الترفيه والتسلية، التي تعد قبلة للمواطنين والزوار.

وأسفرت العملية على توقيف شخصين مشتبه فيهما، الأول في الثلاثينيات من العمر.

وعند إخضاعه لعملية التلمس الجسدي، ضبط بحوزته على 3 علب من المؤثرات العقلية، كل علبة تحتوي على 6 أمشاط، كل مشط به 10 أقراص مهلوسة ، أي بمجموع 180 قرص مهلوس.

أما الموقوف الثاني، وهو في العقد الثالث من العمر، عثر بحوزته، على 6 أقراص مهلوسة.

وتم تحويل المشتبه فيهما إلى مقر أمن الدائرة، عن قضية الحيازة على مؤثرات عقلية، قصد الترويج والبيع بطريقة غير شرعية.

ليتم إجراء ملف قضائي في حقهما، وتقديمهما أمام العدالة.

وتبقى مصالح أمن النعامة، تعمل بكل مجهوداتها، من أجل محاربة الجريمة، وتوفير الأمن والسلامة للمواطنين .