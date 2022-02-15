أمن الوادي يحجز أزيد من 22 ألف شمة مقلدة ومواد تبغية

تمكن عناصر الشرطة بأمن دائرة الدبيلة بولاية الوادي من حجز كميات معتبرة من المواد التبغية مختلفة الأنواع منها المقلدة ومنها الأجنبية المنشأ.

وفي هذا السياق تم العثور عليها من طرف ذات المصالح مخزنة بأحد المستودعات بذات المنطقة أين تم توقيف شخص في العقد الثالث من العمر.

كما جاءت العملية إثر ورود معلومات لذات المصلحة حول استغلال شخص لأحد المستودعات في تخزين كميات من مادة تبغ الترشق و مادة المعسل الفاخر صنع أجنبي.

و على الفور تم استصدار إذن بالتفتيش ليتم مداهمة المكان ما مكن من حجز 22500 كيس من مادة “الشمة” المقلدة و 2330 وحدة من مادة المعسل.

بالإضافة إلى 135 كلغ من مادة التبغ التقليدي مع توقيف المشتبه فيه، بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة سيتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.

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الوادي.. حجز أزيد من 124 ألف قرص مهلوس!

تمكنت عناصر فرقتي الدرك الوطني بكل من وادي العلندة والحمراية من إحباط نقل وتهريب المؤثرات العقلية.

وتمت هذه العملية، بعد ورود معلومات بمرور شحنات من الحبوب المهلوسة.

كما تمكنت ذات المصالح، خلال هذه العملية، من حجز 124 ألف و580 قرص مهلوس نوع بريقابالين 300 ملغ.

حيث تم حجز أزيد من 111 ألف قرص مهلوس بوادي العلندة، َوأزيد من 13 ألف بالحمراية.

كما فتحت الفرقة الإقليمية بكل من وادي العلندة والحمراية تحقيقات في القضية.

الوادي.. الإطاحة بشبكة تزوّر أوراق “الدولار”

نجح عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالوادي، من توقيف 5 أشخاص ينحدرون من المنطقة. حيث تورط الموقوفون في تزوير وترويج أوراق نقدية مزورة ذات سعر قانوني داخل التراب الوطني من فئة 100 دولار أمريكي. وتوقيف مركبة تستعمل في تنقلاتهم.

كما تعود وقائع القضية إلى تلقي ذات المصلحة لمعلومات تفيد بقيام أشخاص مشبوهين بالترويج لعملة أجنبية مشكوك في صحتها. وطرحها للتداول بأحد أحياء المدينة.

وبعد عملية التتبع للمشتبه فيهم تم توقيفهم على متن مركبة سياحية، عثر بحوزتهم 33 ورقة نقدية من 100 دولار مزورة. وعقب التحقق منها عن طريق المصالح المختصة، وجدوا أن قيمتها إجمالية تقدر بـ3300 دولار أمريكي. وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد ملفات قضائية للموقوفين، كما تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

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