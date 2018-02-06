أمن الوادي يسترجع مركبة مسروقة ويحجز أزيد من 100 قارورة خمر

تمكنت عـناصر الشرطة التابعة لأمن دائرة قمار بالوادي، من إسترجاع مركبة سرقت من قـبل مجهول.

وافادت مصادر النهار،أن العملية تمت بعد تلقي مصالح الشرطة لشكوى من قـبل مواطن،مفـاده تعرض مركبته للسرقة من قبل أشخاص مجهولين.

أين أطلقت عناصر شرطة قـمار،على الـفور عمليات البحث والتحري،التي توجت بإسترجاع المركبة في ظرف زمني قياسي لم يتجاوز 24 ساعة.

وفي إطار مكافحة ظاهرة الآفات الإجتماعـية نجحت عناصر شرطة قمار من وضع حد لنشاط مروج المشروبات الكحولية وسط الشباب.

العملية قام بها عناصر الشرطة بعد إستغلال معلومات تفيد بوجود شخص حول مسكنه العائلي إلى مخمرة.

أين سارع عناصر الشرطة بعد إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة القيام بعملية تفتيش المسكن محل الشبهة.

حيث عـثر بداخله عـلى كـمية من المشروبات الكحولية قدرت بــ112 قارورة خمر من مختلف الأنواع والأحجام مع توقيف صاحبها.

وبعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد ملفات قضائية للموقوف وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة .