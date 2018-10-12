أمن الوادي يسترجع  19 رأس من الأغنام بدائرة البياضة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة البياضة بالوادي، من استرجاع 19 رأس من الأغنام محل سرقة.

تفاصيل القضية تعود إلى تلقي الفرقة معلومات بوجود مجموعة من رؤوس الأغنام،محل سرقة كانت مخبأة بأحد المنشآت الخاصة بإقليم إختصاص مصالح الشرطة بأمن دائرة البياضة.

ليتوجه عناصر الفرقة إلى عين المكان، والتأكد من صحة المعلومات المتوفرة،أين تم حجز رؤوس الأغنام وتحديد هوية مقترف الجريمة.

وبالتنسيق مع المصالح المعنية المختصة تم التأكد من أن صاحب المواشي،والذي أن سبق أودع شكوى رسمية بتعرضه للسرقة

ليتم تسليمه المواشي محل السرقة.