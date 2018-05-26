أمن الوادي يسجل22 جريمة إلكترونية خلال السنة الجارية

عالجت فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الوادي، خلال الخمس الأشهر الأولى من السنة الجارية 22 قضية تورط فيها 19 شخص من كلا الجنسين.

مجمل القضايا المعالجة بإقليم الاختصاص، متمثلة في 04 قضايا تخص التهديد، 08 قضايا خاصة بالتشهير والابتزاز، 04 قـضايا متعلقة بالقذف والسب،

وذلك عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى جانب 04 قضايا متعلقة بجريمة إختراق وقرصنة حسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، وقضيتين متعلقتين بالمساس بحرمة الحياة الخاصة والآداب العامة عبر الانترنت.

عقب إستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد ملفات قضائية للمتورطين في كل القضايا المسجلة، وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.