أمن الوادي يطيح بسارقي سوق ليبيا

تمكن عـناصر الأمن الحضري الثاني بأمن ولاية الوادي خلال الأيام القليلة الماضية، من الإطاحة بعصابة تتكون من شخصين

في العقد الثالث من العمر ينحدرون من المنطقة يمتهنون السرقة بالنشل بسوق ليبيا، وفق ما أفاد به بيان لمصالح الأمن الولائي .

تفاصيل العملية تعود إلى تلقي ذات المصلحة،لمعلومات تفيد بوجود شخصين يمتهنان السرقة بالنشل بسوق ليبيا،مستغلين الإزدحام الشديد للسوق لإستهداف ضحاياهم.

بناءا على المعلومات المستقاة،تم وضع خطة محكمة أسفرت عن توقيف المشتبه فيهم متلبسين بجرم سرقة مبلغ مالي من العملة الوطنية

مقدر بـ7000دج، ليتم إعداد ملفات قضائية عن قضية السرقة بالنشل في حالة تلبس وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.