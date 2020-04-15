أمن الوادي يطيح بعصابة تستغل فترة الحجر الصحي لارتكاب جرائمها

تمكنت قوات الشرطة بأمن دائرة جامعة، من الإطاحة بجماعة أشرار خطيرة متكونة من 04 أشخاص مسبوقين قضائيا.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن أفراد الجماعة ينحدرون من خارج الولاية، متورطين في عديد من القضايا الجزائية تستغل فترة الحجر الصحي الجزئي لارتكاب جرائمها.

تفاصيل القضية تعود لتلقي مصالح الشرطة بأمن دائرة جامعة لمكالمة هاتفية أثناء فترة الحجر الصحي الجزئي، مفادها نشوب شجار عنيف بين مجموعة من الأشخاص بإقليم إختصاص المصلحة مدججين بأسلحة بيضاء.

وأضافت المصادر، أن فرقة الشرطة القضائية تدخلت لتوقيف المتورطين.

أين أسفرت العملية عن توقيف 04 أشخاص المتسببين في الشجار، واسترجاع أسلحة بيضاء خطيرة، وتوقيف مركبة مع تسجيــل ضحيتين تم إسعافهما إلى الاستعجالات الطبية بجامعة تعرضا لعجز طبي فاق الـ 15 يوم.

المتورطون في القضية وبعد إقتيادهم لمقر أمن الدائرة، وإستكمال إجراءات التحقيق معهم تم إعداد ضدهم ملفات قضائية، وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، عن تهم تكوين جمعية أشرار لغرض إرتكاب جناية السرقة بالتعدد والعنف ومحاولة القتل العمدي مع تحطيم أملاك الغير.