أمن الوادي يطيح بعصابة خطيرة تمتهن سرقة المنازل بالرباح

نجح عـناصر أمن دائرة الرباح ولاية الوادي خلال الأيام القليلة الماضية، في تفكيك عصابة تتكون من شخصين في العشرينيات من العمر

ينحدرون من المنطقة زرعوا الرعب وسط سكان المدينة، حسب بيان لمصالح الأمن الولائي، اليوم الثلاثاء.

تفاصيل العملية تعود إلى تلقي ذات المصلحة لعدة شكاوى من طرف مواطنين راحوا ضحية سرقة من طرف مجهولين إستهدفت منازلهم

ليتم مباشرة عـمليات البحث والتحري التي أسفرت بالتعرف عن هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم إستكمالا لإجراءات التحقيق

وبإستغلال النظام الآلي للتعرف على البصمات تم التأكد من تورط المشتبه فيهم في هاته السرقات، سالفي الذكر عند مواجهتهم بالقرائن العلمية

التي تثبت تورطهم في عمليات السرقة لم يجدوا مجالا للإنكار وإعترفوا بما نسب إليهم ليتم إعداد ملف جزائي عن جناية تكوين جمعية أشرار للإعداد لارتكاب جناية.

وجناية السرقة الموصوفة المقترنة بظرف الليل و التعدد والكسر وإستحضار مركبة لتسهيل الهروب وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.