أمن الوادي يطيح بمروج الخمور ويحجز أزيد من 6 الاف وحدة

أخبار الجزائر
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أمن الوادي يطيح بمروج الخمور ويحجز أزيد من 6 الاف وحدة
بقلم عبد العالي رحومة

تمكنت عناصر أمن ولاية الوادي، من الإطاحة بمروج للمشروبات الكحولية وحجز أزيد من 6000 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام.

العملية جاءت عقب رصد نشاط مشبوه لشخص بالعقد الرابع من العمر، يقوم بترويج المشروبات الكحولية بأحد الأحياء الشعبية بعاصمة الولاية.

وقامت الجهات الأمنية المختصة بإعداد خطة عملياتية للإيقاع به، حيث تم مداهمة المخبأ الذي يعتاد على ترويج الخمور به وتوقيفه.

وقد تم حجز ما مجموعه 6026 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام.

وبعد إستكمال إجراءات التحقيق في القضية، تم تقديم المعني للمصالح القضائية بدائرة الإختصاص.


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