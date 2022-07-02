أمن الوادي يوقف شخصين ويحجز أكثر من 15 ألف علبة سجائر أجنبية

حجز أفراد الفصيلة الثانية للامن والتدخل بوادي العلندة بولاية الوادي ازيد من 15الف علبة سجائر اجنبية مهربة من نوع “Bone”، كما تم ايقاف شخصين.

وذلك أثناء نقطة تفتيش مراقبة عبر الطريق البلدي رقم 266 الرابط بين القداشي وواد العلندة.

أين تم توقيف مركبة رباعية الدفع بها شخصين، وبعد التفتيش الدقيق تم العثور على ازيد من 15الف علبة سجائر اجنبية مهربة.

ليتم تسليم المحجوزات لمصالح الجمارك. فيما فتحت عناصر الدرك الوطني بوادي العلندة تحقيقا وتحويل المتورطين للجهات القضائية.