أمن الوادي يوقف 06 مطلوبين لدى القضاء في قضايا مختلفة

تمكنت عناصر أمن الوادي من توقيف 06 أشخاص تتراوح أعمارهم بين العشرينات والأربعينيات محل أوامر بالقبض و مبحوث عنهم

لتورطهم في عدة قضايا ماسة بالأشخاص و الممتلكات، حسب ما كشف عنه بيان لذات السلك النظامي، اليوم الخميس .

التوقيفات جاءت إثر المراقبة العادية للأشخاص وإضافة إلى تتبع بعضهم في أوقات و أماكن مختلفة، تبين أنهم متورطين في عدة قضايا

إختلفت بين التزوير في محررات إدارية، القيادة في حالة سكر، وكذلك التحطيم العمدي لملك الغير وغيرها، يضيف المصدر ذاته .

وتم تقديمهم على الجهات القضائية بعد تحرير كافة الإجراءات القانونية اللازمة .