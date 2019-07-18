عاجل

أمن الوادي يوقف 06 مطلوبين لدى القضاء في قضايا مختلفة

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
أمن الوادي يوقف 06 مطلوبين لدى القضاء في قضايا مختلفة
بقلم عبد العالي رحومة

تمكنت عناصر أمن الوادي من توقيف 06 أشخاص تتراوح أعمارهم بين العشرينات والأربعينيات محل أوامر بالقبض و مبحوث عنهم

لتورطهم في عدة قضايا ماسة بالأشخاص و الممتلكات، حسب ما كشف عنه بيان لذات السلك النظامي، اليوم الخميس .
التوقيفات جاءت إثر المراقبة العادية للأشخاص وإضافة إلى تتبع بعضهم في أوقات و أماكن مختلفة، تبين أنهم متورطين في عدة قضايا
إختلفت بين التزوير في محررات إدارية، القيادة في حالة سكر، وكذلك التحطيم العمدي لملك الغير وغيرها، يضيف المصدر ذاته .
وتم تقديمهم على الجهات القضائية بعد تحرير كافة الإجراءات القانونية اللازمة .


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com