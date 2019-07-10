أمن الوادي يوقف 35 شخص مطلوب للعدالة في أقل من شهر

تمكنت عناصر أمن ولاية الوادي،من توقيف أزيد من 35 شخصا من مختلف الأعمار، ينحدرون من مناطق مختلف،وحتى من خارج الولاية،

لتورطهم في العديد من القضايا والجرائم الماسة بالأشخاص والممتلكات، حسب بيان لمصالح الأمن الولائي، اليوم الأربعاء.

عمليات التوقيف تعود لأواخر شهر جوان، بعد التنسيق مع الجهات القضائية، و تلقي لعدة شكاوى متنوعة إضافة إلى أوامر قضائية

صدرت في حق أشخاص تتعلق بالجرائم الماسة بالأشخاص و الممتلكات، أين باشرت قوات الأمن الوطني عمليات البحث والتحري

التي أسفرت عن توقيف 35 مبحوث عنه في قضايا تنوعت بين حيازة المخدرات لغرض الاستهلاك الشخصي، التحطيم العمدي لملك الغير،

الضرب و الجرح العمدي، إصدار شيك دون رصيد و غيرها من القضايا التي تم فيها التعدي على القانون،

ليتم إعداد ملفات قضائية للموقوفين وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، يضيف المصدر ذاته .