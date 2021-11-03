أمن بئر توتة يحجز أزيد من 7 أطنان من اللحوم الفاسدة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الأمن الحضري الأول تسالة المرجة بأمن مقاطعة بئر توتة، من حجز أزيد من 7 اطنان من اللحوم الفاسدة.

وتتمثل القضية في حيازة وعرض للبيع مواد صالحة لتغذية الإنسان مغشوشة و فاسدة.

قضية الحال كانت على اثر توقيف شاحنة نفعية ذات تبريد.

و بعد مراقبتها تم ضبط كمية من اللحوم البيضاء المجمدة قدرت بـ (07) طن و (485) كيلوغرام.

حيث خلال معاينتها من طرف المصالح المختصة تم التأكيد أنها فاسدة و غير صالحة للاستهلاك.

بعد استكمال كل الاجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.