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أخبار الجزائر

أمن بئر توتة يحجز أزيد من 7 أطنان من اللحوم الفاسدة

بقلم عبد الرحمن سالمي
أمن بئر توتة يحجز أزيد من 7 أطنان من اللحوم الفاسدة
صورة من الأرشيف
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تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الأمن الحضري الأول تسالة المرجة بأمن مقاطعة بئر  توتة، من حجز أزيد  من 7 اطنان من اللحوم الفاسدة.

وتتمثل القضية في حيازة وعرض للبيع مواد صالحة لتغذية الإنسان مغشوشة و فاسدة.
قضية الحال كانت على اثر توقيف شاحنة نفعية ذات تبريد.

و بعد مراقبتها تم ضبط كمية من اللحوم البيضاء المجمدة قدرت بـ (07) طن و (485) كيلوغرام.

حيث خلال معاينتها من طرف المصالح المختصة تم التأكيد أنها فاسدة و غير صالحة للاستهلاك.
بعد استكمال كل الاجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.

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