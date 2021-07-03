أمن باب الوادي يطيح بـ 5 أشخاص من عائلة واحدة زرعوا الرعب وسط المواطنين

أطاحت مصالح أمن دائرة باب الوادي بالجزائر العاصمة بخمسة أشخاثص ينحدرون من عائلة واحدة زرعوا الرعب والخوف وسط المواطنين.

وحسب بيان لمصالح امن ولاية الجزائر فقد تمكنت الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة باب الوادي من الإطاحة بـ5 أشخاص ينتمون لعائلة واحدة شكلوا مجموعة إجرامية تحترف المتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأضاف البيان أن المشتبه فيهم اعتادوا زرع الرعب والخوف وسط المواطنين ومعروفون بسوابقهم العدلية في المتاجرة بالمخدرات وهذا على مستوى مساكنهم بالرايس حميدو.

وبعد مداهمتهم لاذ المشتبه فيهم بالفرار إلى داخل مسكنهم العائلي أين قاموا بالإعتداء على عناصر الشرطة، ومواصصلة للتحقيق تم تكليف عناصر أمن عاملين بالميدان، حيث أسفرت العملية عن حجز 137 قرص من المؤثرات العقلية، و 4 أسلحة بيضاء محضورة، و56 ألف دينار جزائري وسيوف وسكاكين من مختلف الأحجام والأنواع.

وبعد استكمال التحقيقات اللازمة تم تحويل المتهمين إلى وكيل الجمهورية المختص اقليميا الذي امر بإيداعهم الحبس المؤقت.