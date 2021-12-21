أمن باب الوادي يفكك شبكة إجرامية استعملت الكلاب المفترسة في الترويج للمهلوسات

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في الأمن الحضري العاشر بوفريزي بأمن المقاطعة الإدارية باب الوادي. من وضع حد لشبكة إجرامية تنشط في إطار منظم لغرض المتاجرة في المؤثرات العقلية وتخزينها.

وتمت العملية بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا بعد أن تم وضع خطة محكمة قصد الإطاحة بهم. وتمكنت ذات المصالح من توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم ما بين 25 و45 سنة مسبوقين قضائيا، ينحدرون من ولاية الجزائر.

استمرارا للتحريات في القضية وبناء على إذن بالتفتيش لمقرات المشتبه فيهم، الصادر عن الجهات القضائية المختصة. وبالاستعانة بفرقة الأنياب للمديرية العامة للأمن الوطني، مكنت العملية من حجز حجز كمية من المؤثرات العقلية تقدر بـ(7816) قرص مهلوس من مختلف الأنواع.

كما تم حجز 10 أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام والأنواع و 6 كلاب مفترسة بيضاء من مختلف الأنواع، وتمكنت ذات المصالح أيضا من حجز مبلغ مالي يقدر بـ45000 دج من عائدات المتاجرة(03) هواتف نقالة.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.