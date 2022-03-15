أمن باتنة يحجز 6 تماثيل منهم مجسّم لإله الهنود!

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية “1” في باتنة، من حجز 6 تماثيل أصلية منحوتة من العاج الخالص، بوزن 5 كلغ و 615 غرام بقيمة مالية إجمالية تصل 5 ملايين سنتيم، وهي عبارة عن تمثالين لرأس امرأتين، ومجسم به مجموعة نساء وأطفال، وتمثال لرأس رجل يعلوه قرن، وتمثال آخر لحيوان الفيل له 4 أيادٍ بشرية وخلفه جرذ خائف.

ويُعرف تمثال الفيل عند الهندوسيين في الهند باسم “غانيش تشاتورثي”، أين يسود الاعتقاد أنه “إله الحكمة والسلاح”، وهو من أشهر الآلهة هناك، حيث يُقام له مهرجان كل عام.

وحسب بيان خلية الإعلام والاتصال بأمن ولاية باتنة، فإن العملية أسفرت عن توقيف 8 متهمين في حي “بارك فوراج”، أعمارهم تتراوح بين 24 و 42 سنة، من بينهم امرأة، وقد تمت ملاحقهم بتهم تتعلق بالمتاجرة غير المشروعة في المعادن النفيسة.

يذكر أن التحقيقات المفتوحة في خصوص هذه القضية من شأنها تحديد مصدر هذه التماثيل المهربة والوجهة التي كانت ستوجّه إليها.

طالع أيضا: تحقيقات حول منح مساكن وظيفية في قطاع التربية لغير مستحقيها بباتنة!

واصلت، لجنة تحقيق وزارية، تحقيقاتها في مديرية التربية لولاية باتنة حول واقع السكنات الوظيفية التي أثارت الكثير من الجدل وأسالت الكثير من الحبر، منذ تنصيب المدير الحالي “علقمة بوراس”، على رأس قطاع التربية بالولاية.

حيث استقبلت وزارة التربية الوطنية العديد من الشكاوى والرسائل حول التوزيع الفاضح للسكنات الوظيفية على غرباء. وعلى أشخاص لا تتوفر فيهم أدنى شروط الاستفادة، وسط فوضى غير مسبوقة، وهي القضية التي تطرقت إليها “النهار” في أعداد سابقة.

وكشفت مصادر مطلعة، أن لجنة التحقيق استمعت لمدير التربية ولعدة موظفين لهم علاقة بالموضوع.

وتزامن نزول لجنة التحقيق هذه، وبرقية وزير التربية لمديري القطاع عبر ولايات الجمهورية، تأمرهم بتحيين وضعية السكنات الوظيفية.

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp