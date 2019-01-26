أمن باتنة يضع حدا لشبكة مختصة في ترويج المخدرات بعين التوتة

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة عين التوتة، من وضع حد لشبكة مختصة في الترويج والإتجار بالمخدرات والأقراص المهلوسة.

وتتكون هذه الشبكة من 6أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 و50 عاما يقودهم “بارون” يعتبر من العناصر الخطيرة بمدينة عين التوتة.

كما تتضمن العصابة 3 مسبوقين قضائيا في مجال المتاجرة بالمخدرات، حجز 1كغ من “الكيف” و100 قرص مهلوس من نوع “باركيديل”.

وحسب مصادرنا فإن القضية، إنطلقت بعد ورود معلومة أمنية مؤكدة مفادها قيام شخص مشبوه ببيع وترويج المخدرات والمؤثرات العقليةبوسط المدينة.

ليتم توقيفه رفقة باقي المتورطين الواحد تلو الآخر مع حجز الكمية المذكورة، هذا و من المنتظر عرض الموقوفين .

بعد إستكمال إجراءات التحقيق، يوم غد الأحد على وكيل الجمهورية بمحكمة عين التوتة الابتدائية .

سعيد حريقة