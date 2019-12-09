أمن باتنة يطيح بعصابة أشرار.. ويوقف آخر بحي “بارك أفوراج”

نجحت، مصالح أمن ولاية باتنة والمتمثل في الأمن الخارجي لـ”حملة”، شبكة مختصة في الإجرام بحي حملة في ذات البلدية.

وأورد بيان لأمن الولاية، بأنّ ذات المصالح تمكنت من الإطاحة بعصابة التي تتكون من 5 أفراد.

وأوضح ذات المصدر بأنّ الشبكة التي تتكون من خمسة أفراد من بينهم فتاة، حيث كانوا على متن مركبة أثناء التوقيف.

وعثر بحوزتهم على سكينين متوسطي الحجم، بزجاجة مسيلة للدموع و3 أقراص مهلوسة من نوع بريغابلين.

وفي ذات السياق، أوقفت فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات لأمن الولاية شخص بحي بارك أفوراج.

حيث كان بحوزته 33.5 غرام من المخدرات و40 قرص مهلوس من نوع نوريكا بريغابلين 150 ملغ.

بالاضافة إلى زجاجة صغيرة تحتوي على كمية قليلة من المؤثرات العقلية من نوع ايزوبتيل وسكين ذو ثلاثة نجوم.