أمن باتنة يطيح بـ 4 أشخاص مختصين في سرقة المركبات

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية باتنة ممثلة في فرقة مكافحة سرقة المركبات، من توقيف 4 أشخاص ينشطون ضمن شبكة إجرامية مختصة في سرقة المركبات.

وحسب بيان لمصالح الأمن، جاءت هذه العملية على إثر شكاوي تقدم بها 03 مواطنين سُرقت مركباتهم. حيث وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات الميدانية والاستغلال الجيد للمعلومات، تم تحديد هوية. أربعة (04) أشخاص مشتبه فيهم وتوقيفهم، تتراوح أعمارهم بين 23 و55 سنة. أحدهم مسبوق قضائياً، ينشطون ضمن شبكة إجرامية مختصة في سرقة المركبات، وباستصدار إذن بتفتيش مسكن أحدهم تم العثور على بعض لواحق المركبات التي تم سرقتها.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، جرى تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور