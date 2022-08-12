أمن باتنة يعثر على مذبح سري ينشط بطريقة غير قانونية!

حجزت، نهاية الأسبوع الفارط، مصالح التجارة في ولاية باتنة، بالتنسيق مع مصالح الأمن ومكتب حفظ الصحة البلدي، كمية معتبرة من اللحوم البيضاء قدرت بحوالي 70 كلغ، وذلك إثر خرجة ميدانية بحي بوعقال “شارع حشاشنة قدور رقم 3″، أين تم اكتشاف مرأب يستعمل كمذبح غير شرعي، حيث تم حجز 10 كلغ من الدجاج و 23 دجاجة حية بوزن إجمالي قدّر بـ 70 كلغ، هذه الكمية المحجوزة تبين بأنها غير صالحة للاستهلاك البشري بعد معاينتها من طرف الطبيب البيطري.

وتم أيضا مصادرة المعدات المستعملة في الذبح، كالسكين، الميزان، آلة نزع الريش ومعدات أخرى، كما تم استدعاء المخالف لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها.