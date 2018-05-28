 أمن باتنة يفكك شبكة مختصة في سرقة اليسارات

تمكنت مصالح أمن باتنة، بحر الأسبوع الجاري، من تفكيك شبكة وطنية مختصة في سرقة المركبات واسترجاع 4 سيارات.

حيثيات العملية تعود ليوم 23 ماي الجاري بناء على معلومات مؤكدة تم توقيف المشتبه فيهم البالغ عددهم أربعة أشخاص مسبوقين قضائيا يمتهنون سرقة السيارات تتراوح أعمارهم ما بين 25 و30 سنة.

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المحلية لدى محكمة باتنة أمس الأحد ليصدر بحقهم أمر بالحبس.

وتمت متابعة الموقوفين الأربعة بتهمة جناية تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جناية السرقة المقترنة والكسر واستعمال مفاتيح مصطنعة ووضع للسير مركبة تحمل كتابة لا تتطابق مع قانون تنظيم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها وأمنها.