أمن باتنة يوجه نداءً للجمهور بخصوص هذا الشخص

وجّهت مصالح أمن ولاية باتنة، ممثلة في فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، لكل شخص وقع ضحية الشخص الظاهر في الصورة لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة.

وجاء في بيان لمصالح الأمن “عملا بأحكام المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة باتنة. توجه مصالح أمن ولاية باتنة ممثلة في فرقة مكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية. إلى علم المواطنين نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية السالف ذكره أو تعامل مع المشتبه فيه. المذكور أعلاه بصفته شاهد أو ضحية أو مساهمته في تقديم معلومات من شأنها أن تساعد في التحريات. التوجه إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة أو فرقة مكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية. لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور