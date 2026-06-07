أمن باتنة يُوجه نداءً حول مشتبه فيه بتزوير الأوراق النقدية وبيعها

دعت مصالح أمن ولاية باتنة المواطنين إلى التبليغ عن مشتبه فيه في قضية الترويج لبيع أوراق نقدية مزوّرة. من العملة الوطنية فئة 2000 دج مقابل مبالغ مالية.

وعملا بأحكام المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية، وبناءً على الإذن الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة أريس. تُنهي مصالح أمن ولاية باتنة ممثلة في فصيلة الجرائم السيبرانية بأمن دائرة ثنية العابد. إلى علم المواطنين أن الشخص الظاهر في الصورة أعلاه، المدعو: (ز.ا)، مشتبه فيه في قضية الترويج لبيع أوراق نقدية مزورة من العملة الوطنية فئة 2000 دج مقابل مبالغ مالية. عبر منصة Marketplace”، مستغلاً في ذلك الرقم الهاتفي: 06.64.08.77.66. بالإضافة كذلك إلى حسابه الإلكتروني بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” الحامل للاسم المستعار: АбДЛЛах АбДЛлах

ووجّهت مصالح أمن ولاية باتنة ممثلة في فصيلة الجرائم السيبرانية بأمن دائرة ثنية العابد، نداءً إلى كل شخص وقع ضحية لهذا الجرم. أو تعامل مع المشتبه فيه السالف الذكر عبر الحساب الالكتروني أو الرقم الهاتفي المذكورين أعلاه. أو كانت لديه معلومات من شأنها المساهمة في مجريات التحقيق بصفته شاهدا أو ضحية التوجه إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة أريس. التقدم إلى إلى مقر أمن دائرة ثنية العابد “فصيلة الجرائم السيبرانية”. أو إلى أقرب مقر أمني عبر التراب الوطني، لتقديم شكوى أو الإدلاء بشهادة أو معلومات تفيد في القضية.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور