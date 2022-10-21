أمن بجاية يطيح بطالب جامعي يروج المهلوسات وسط الطلبة

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الحضري السادس التابعة لأمن ولاية بجاية، من توقيف طالب جامعي يبلغ من العمر 25 سنة يمتهن بيع وترويج المهلوسات في أوساط الطلبة الجامعيين.

تفاصيل العملية جاءت بعد توقيف عناصر الشرطة العاملة في الميدان في وقت متأخر من الليل لمركبة كان يقودها المشتبه فيه وبرفقته شخص آخر.

وبعد عملية التفتيش الوقائية الشرطية للمركبة و ركابها تم العثور بالباب الأمامي جهة السائق على علبة سجائر بداخلها 15 كبسولة من الدواء المهلوس ” بريغتبالين ” مقطعة ومهيئة للبيع.

بالإضافة إلى قطعة من المخدرات (كيف معالج)، ليتم تحويل المشتبه فيهما إلى مركز الأمن وبعد التحقيق معهما تبين بتورط الطالب الجامعي ببيع وترويج المهلوسات وسط الطلبة الجامعيين.

ليتم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية حيازة المؤثرات العقلية (أقراص مهلوسة) قصد إعادة بيعها بطريقة غير مشروعة، حيازة المخدرات لغرض الإستهلاك الشخصي.

وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضده عقوبة عامين حبس نافذ وغرامة مالية قدرها 100000 دج.