أمن بجاية يفكك شبكة دولية مختصة في تهريب المركبات وتزوير وثائقها

التحقيقات كشفت تورط 36 شخصا بين جزائريين وأجانب

تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية، من تفكيك شبكة دولية مختصة في تهريب المركبات من الدول المجاورة.

وكذا التزوير واستعمال المزور في الملفات القاعدية الخاصة بتسجيل هذه المركبات.

القضية تفجرت عقب ورود معلومات مؤكدة إلى مصالح الأمن بالولاية، حول وجود عمليات مشبوهة لتسجيل المركبات بإحدى بلديات الولاية.

بعد تكثيف التحقيقات في هذا الصدد اتضح أن هناك شبكة تقوم بإدخال مركبات من الدول المجاورة لأغراض سياحية، غير أن هذه المركبات لا تتم إعادتها إلى بلدانها الأصلية.

بل يتم استخدام هويات مزورة من أجل تسجليها وإدخالها إلى السوق الوطنية للتداول بملفات قاعدية مزورة، التحريات الحثيثة أفضت إلى تورط 36 شخصا من بين جزائريين وأجانب.

كما مكنت من الوصول إلى الهوية الحقيقية للمشتبه فيهما الرئيسيين، وهما كل من المدعو «ب.ك» و«ح.ط» البالغين من العمر 51 سنة المنحدران من بلديتي تازمالت وأقبو.

حيث كانا يستخدمان عدة هويات مزورة من أجل تسجيل المركبات بالبلديات، العملية مكنت من إسترجاع 27 مركبة من أصل 51 مركبة كانت محل تزوير في ملفاتها القاعدية.

ملف جزائي أنجز في هذا الصدد لتكوين مجموعة أشرار قصد الإعداد لارتكاب جنح، التهريب الدولي للمركبات والتزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية تصدرها إدارات عمومية .

وكذا انتحال هويات وهمية، وأحيل إلى الجهات القضائية المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.