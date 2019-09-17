أمن بجاية ينظم عمليات مداهمة فجائية للأماكن المشبوهة

نفدت مصالح أمن بجاية، خلال اليومين السابقين، عمليات مداهمة ليلية فجائية، شملت مدينة بجاية ومختلف بؤر الإجرام والأماكن المشبوهة بالمدينة.

وحسب بيان لذات المصلحة، اليوم الثلاثاء، وضعت مصالح الأمن، نقاط مراقبة عبر مداخل ومخارج المدينة، ودوريات راجلة وراكبة، إستمرت لأوقات متأخرة من الليل.

وجاء في البيان، بإنه تم مراقبة وتفتيش 270 شخص من مختلف الفئات العمرية.

وتم تحويل أكثر من 20 شخص إلى مقر أمن الولاية لدراسة هوية معمقة، يضيف البيان.

كما تم مراقبة 1728 مركبة، بما في ذلك دراجات نارية للمراقبة والتفتيش القانوني

وقامت ذات المصالح، بتحرير 44 مخالفة مرورية، وجنحتين مروريتين، و7 جنح التنسيق.

بالإضافة إلى إخضاع 7 أشخاص لجهاز قياس الكحول في الدم، ضمن نفس العمليات.

وكذا تم تحويل مركبتين إلى مقر أمن الولاية، وذلك لإنعدام وثائق السير.

وتبقى مصالح أمن بجاية تتصدى لكل أشكال الإجرام الحضري، بتوفير حضور أمني مكثف لمختلف وحداتها، لضمان أمن المواطن.