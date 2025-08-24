أمن بجاية يوجه نداءً حول هذا الشخص

أعلنت مصالح أمن ولاية بجاية، عن توقيف الشخص المدعو “س س”، المشتبه فيه في قضية النصب والإحتيال وانتحال صفة ومهنة منظمة قانونا.

وحسب بيان لذات الهيئة، وجهت مصالح أمن ولاية بجاية نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف الذكر.

ودعتهم للتوجه إلى مصالح الأمن الحضري الخارجي التابعة لأمن دائرة سوق الإثنين بيجابة. أو التقدم إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة خراطة، أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية. لتقييد شكوى أو إدلاء بشهادة في قضية الحال.