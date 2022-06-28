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أمن بجاية يوجه نداءً للجمهور

بقلم رابح. ص
أمن بجاية يوجه نداءً للجمهور
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وجهت مصالح أمن ولاية بجاية  نداء للجمهور ، بعد توقيف الشخص المدعو “ير”، مشتبه فيه في قضية انتحال صفة وهوية الغير للنصب والاحتيال على ضحاياه، وإيهامهم بتمكينهم من الاستفادة من سكنات بصيغ مختلفة.

وفي هذا الصدد، وجهت مصالح الأمن نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف الذكر، التوجه إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة أميزور.

أو التقدم إلى مقر أمن دائرة القصر الأمن ولاية بجاية، أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.

رابط دائم : https://nhar.tv/G1OAY
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