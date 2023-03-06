أمن بجاية  يوقف 5 أشخاص مطلوبين لدى العدالة 

أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري الثالث التابعة لأمن ولاية بجاية 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 35 و 64 سنة، محل بحث قضائي لتورطهم في قضايا إجرامية مختلفة.

وجاءت تفاصيل العملية بعد قيام عناصر الشرطة بتنفيذ مداهمات فجائية لأوكار الجريمة والنقاط السوداء بقطاع الإختصاص.

ليتم توقيف المشتبه فيهم بأماكن مختلفة بمدينة بجاية، المعنيون محل أوامر قضائية بالقبض وصور لقرار نهائية للحبس لتورطهم في قضايا النصب وكذا التعدي على أملاك عقارية.

والمحكوم على إثنين منهم بعقوبة عام حبس نافذ، وتدخل هذه العملية ضمن متابعة ملفات المطلوبين لدى العدالة من طرف فرق الشرطة القضائية التي تعمل على تنفيذ الأوامر القضائية الصادرة عن مختلف محاكم الوطن.وقد تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر في حقهم أمر إيداع.