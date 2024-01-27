أمن.. بداوي يؤكد على الاحترام الصارم لقوانين الجمهورية ومبادئ حقوق الإنسان

أكد المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، على ضرورة الاحترام الصارم لقوانين الجمهورية ومبادئ حقوق الإنسان، كما حث الجميع للرفع من درجة اليقظة ومضاعفة الجهود لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية.

وأفاد بيان للأمن الوطني، أن بداوي وقف يوم أمس الجمعة، على جاهزية الوحدات الجمهورية للأمن بالحميز. ووحدات المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات بواد السمار بالجزائر العاصمة.

وخلال هذه اللقاءات، ثمن المدير العام للأمن الوطني الجهود المبذولة في مجال الحفاظ على النظام العام. ومكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

كما حث الجميع للرفع من درجة اليقظة ومضاعفة الجهود لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، مؤكدا مرة أخرى على الاحترام الصارم لقوانين الجمهورية ومبادئ حقوق الإنسان.

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