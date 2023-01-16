قناة النهار أمن براقي يطيح بعصـ ـابة تمتهن التهريب وحجز 15403 علبة سجائر و18400 كيس تبغ مقلد بقلم قناة النهار نشر في 16 جانفي 2023 - 22:28 الجزائر شارك غرِّد أرسل 30 0 رابط دائم : https://nhar.tv/F4KRE اقرأ أيضا الأمين العام للكاف فيرون أومبا ورئيس لجنة التنظيم رشيد أوكالي ينشطان ندوة صحفية للحديث عن الشان قناة النهار 11 جانفي وزير النقل يكشف عن فتح خط مترو جديد في العاصمة .. التفاصيل قناة النهار 05 جانفي "وزير العدل :" إن إسترداد الأموال المنهوبة تم بالتنسيق مع الدول الأجنبية والعملية لا تزال قائمة قناة النهار 27 ديسمبر وزير الفلاحة : نسبة إنتاج القمح الصلب تغطي 95 %من الإحتياجات الوطنية قناة النهار 09 جانفي عامر ضويفي: قمنا بإتمام الدراسات وتنصيب فريق من المهندسين يفوق 30 مهندس لإتمام ملعب نيلسون مانديلا قناة النهار 14 جانفي لحظات قبل تشييع جــثامين الـ 09 ضــحايا إختنـناق بالغاز في البيض قناة النهار 11 جانفي شاهد نجوم المنتخب الوطني يساندون لاعبي المنتخب المحلي قناة النهار 13 جانفي بوقرة: طلبت من اللاعبين الإستمتاع في الملعب وفي حال الإخفاق أنا من يتحمل المسؤولية قناة النهار 13 جانفي "رئيس الجمهورية يكشف سرّ تسمية ملعب براقي بـ"نيلسون مانديلا قناة النهار 12 جانفي طالع هابط: ولاية الجزائر تقوم بتنظيف سوق سوريكال من النفايات بعدما أصبح مفرغة عمومية قناة النهار 03 جانفي