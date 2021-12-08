أمن بسكرة يحجز عبوات لزيت الشعر مصنوعة في الكيان الصهيوني!
حجزت مصالح الشرطة في بسكرة، منتوجات تجميل مصنوعة في الكيان الصهيوني، معروضة للبيع في بعض المحلات التجارية.
وعلمت “النهار” بأن الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة القضائية، تلقت معلومات حول وجود سلع تدخل ضمن مواد التجميل والعناية الجسدية مطروحة للبيع بالمحلات المختصة في هذا النوع من الأنشطة. ليقوم عناصر الأمن بعملية المراقبة، حيث ضبطت بعدد من المتاجر 36 قارورة من زيت الشعر ذات صنع الكيان الصهيوني، اتضح أنها دخلت التراب الوطني بطريقة غير قانونية، ليتم حجز البضاعة مع إنجاز ملفات جزائية ضد تسعة من أصحاب المحلات التي وجدت بها السلعة، قبل تقديمهم أمام العدالة.
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تمكن عناصر الشرطة القضائية بأمن المغير، من توقيف شاحنة مقطورة على مستوى الطريق الوطني رقم 03. بعد ورود معلومات بنقلها المشروبات الكحولية.
وبعد التفتيش الدقيق تم العثور داخل مقطورة الشاحنة ومخبأة بإحكام على 25770 وحدة مشروبات كحولية مختلف الأحجام والانواع مغطاة باكياس الفرينة.
وبعد استيفاء كامل الإجراءات القانونية تم تحويل المتورط لوكيل الجمهورية محل الاختصاص.
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تمكنت مصالح أمن ولاية الشلف، من توقيف شخصين في العشرينات من العمر، يقومان ببيع و ترويج المخدرات عبر أحياء بلدية الشلف.
عملية التوقيف والحجز تمت حسب مصادر النهار، معلومات مفادها وجود شخصين بحوزتهما كمية من الكيف المهالج بصدد ترويجها بين الشباب.
وبعد التحقيق والتحري تم توقيف المشتبه فيهما وبحوزتهما أزيد من 2 كلغ من الكيف المعالج، قبل إنجاز ملف جزائي المنجز في حق المشتبه فيهما عن قضية الحيازة والإتجار في المخدرات وإحالتهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.
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كما تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الشلف، في وقت سابق من توقيف شخصين تبلغ أعمارهما 34 سنة.
وينشط الموقوفين، ضمن شبكة إجرامية تقوم ببيع وترويج المخدرات في أوساط الشباب عبر بلديات الجهة الشمالية لولاية الشلف.
وتمت عملية التوقيف والحجز حسب مصادر النهار أونلاين، بعد استغلال لمعلومات وردت إلى ذات الفرقة مفادها وجود أشخاص يقومون بترويج المخدرات.
وبعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتكثيف التحريات تم توقيف الشتبه فيهما ببلدية تنس وضبط بحوزتهما على 1650 غرام من الكيف المعالج.
وتم تحويل المشتبه فيهما إلى مقر الفرقة لاستكمال إجراءات التحقيق، قبل إنجاز ملف جزائي في حقهما.
ويتابع المعنيين، عن قضية الإتجار غير الشرعي في المخدرات والعمل ضمن جماعة إجرامية منظمة، وإحالتهم أمام وكيل الجمهورية.
توقيف مُروج مخدرات في الشلف ينشط ضمن شبكة إجرامية
كما تمكن عناصر فرقة قمع الإجرام على مستوى أمن ولاية الشلف من توقيف شخص ينشط ضمن شبكة إجرامية. وتختص هذه الشبكة الإجرامية، في نقل وترويج المخدرات في أوساط الشباب عبر دوائر و بلديات الولاية.
وتمت عملية التوقيف، حسب مصادر النهار أونلاين، إستغلالا لمعلومات مفادها وجود مجموعة أشخاص يقومون بنقل وترويج المخدرات على مستوى أحياء وشوارع مدينة تنس بالشلف.
وبعد تدخل عناصر الشرطة وإتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية تم توقيف المشتبه فيه وضبط بحوزته 985 غ من الكيف المعالج.
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