أمن بسكرة يحجز عبوات لزيت الشعر مصنوعة في الكيان الصهيوني!

حجزت مصالح الشرطة في بسكرة، منتوجات تجميل مصنوعة في الكيان الصهيوني، معروضة للبيع في بعض المحلات التجارية.

وعلمت “النهار” بأن الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة القضائية، تلقت معلومات حول وجود سلع تدخل ضمن مواد التجميل والعناية الجسدية مطروحة للبيع بالمحلات المختصة في هذا النوع من الأنشطة. ليقوم عناصر الأمن بعملية المراقبة، حيث ضبطت بعدد من المتاجر 36 قارورة من زيت الشعر ذات صنع الكيان الصهيوني، اتضح أنها دخلت التراب الوطني بطريقة غير قانونية، ليتم حجز البضاعة مع إنجاز ملفات جزائية ضد تسعة من أصحاب المحلات التي وجدت بها السلعة، قبل تقديمهم أمام العدالة.

تمكن عناصر الشرطة القضائية بأمن المغير، من توقيف شاحنة مقطورة على مستوى الطريق الوطني رقم 03. بعد ورود معلومات بنقلها المشروبات الكحولية.

وبعد التفتيش الدقيق تم العثور داخل مقطورة الشاحنة ومخبأة بإحكام على 25770 وحدة مشروبات كحولية مختلف الأحجام والانواع مغطاة باكياس الفرينة.

وبعد استيفاء كامل الإجراءات القانونية تم تحويل المتورط لوكيل الجمهورية محل الاختصاص.

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تمكنت مصالح أمن ولاية الشلف، من توقيف شخصين في العشرينات من العمر، يقومان ببيع و ترويج المخدرات عبر أحياء بلدية الشلف.

عملية التوقيف والحجز تمت حسب مصادر النهار، معلومات مفادها وجود شخصين بحوزتهما كمية من الكيف المهالج بصدد ترويجها بين الشباب.

وبعد التحقيق والتحري تم توقيف المشتبه فيهما وبحوزتهما أزيد من 2 كلغ من الكيف المعالج، قبل إنجاز ملف جزائي المنجز في حق المشتبه فيهما عن قضية الحيازة والإتجار في المخدرات وإحالتهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.

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